«Історичні домовленості». Зеленський підсумував свій візит на Близький Схід та анонсував нові співпраці

30 березня, 20:55
Володимир Зеленський у Саудівській Аравії (Фото: Zelenskiy / Official / скриншот з відео / Telegram)

Володимир Зеленський у Саудівській Аравії (Фото: Zelenskiy / Official / скриншот з відео / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливі домовленості про співпрацю у сфері безпеки з Йорданією та Кувейтом, а також розповів про додаткові запити від Бахрейну та Оману.

Про це він розповів у понеділок, 30 березня, під час відеозвернення.

«Сьогодні вже вдома, в Україні, це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, у регіон Затоки. Відчувається, яке хороше ставлення до України, до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України — я вдячний за це лідерам, є загальне бачення країн регіону працювати разом із нашою державою, із нашим захистом разом із нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності - це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі», — сказав глава держави.

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Зеленський також повідомив про вже досягнуті історичні домовленості з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

«Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні - Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні, сьогодні мені він доповідав. Є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману», — додав він.

За його словами, для України це не лише питання престижу та міжнародного визнання, але й конкретних практичних вигод.

«Це питання цілком конкретне та практичне — ми експортуємо нашу систему захисту, вміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави. І від цих держав — від наших партнерів — ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз», — наголосив Зеленський.

26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

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28 березня український лідер відвідав ОАЕ та Катар і зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Володимир Зеленський Близький Схід війна проти Ірана Перська затока

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