«Історичні домовленості». Зеленський підсумував свій візит на Близький Схід та анонсував нові співпраці

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливі домовленості про співпрацю у сфері безпеки з Йорданією та Кувейтом, а також розповів про додаткові запити від Бахрейну та Оману.

Про це він розповів у понеділок, 30 березня, під час відеозвернення.

«Сьогодні вже вдома, в Україні, це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, у регіон Затоки. Відчувається, яке хороше ставлення до України, до наших воїнів, до нашого досвіду. Висока повага до України — я вдячний за це лідерам, є загальне бачення країн регіону працювати разом із нашою державою, із нашим захистом разом із нашими експертами. Безпека та відновлення стабільності - це перший пріоритет для всіх. І кожен із народів заслуговує жити в мирі», — сказав глава держави.

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Зеленський також повідомив про вже досягнуті історичні домовленості з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

«Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні - Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні, сьогодні мені він доповідав. Є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману», — додав він.

За його словами, для України це не лише питання престижу та міжнародного визнання, але й конкретних практичних вигод.

«Це питання цілком конкретне та практичне — ми експортуємо нашу систему захисту, вміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави. І від цих держав — від наших партнерів — ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз», — наголосив Зеленський.

26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ та Катар і зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.