Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла , якого той позбавив його напередодні.

«Напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», — зазначив Зленський, опублікувавши фото відправки ордена поштою.

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Фото: Zelenskiy/Official via Telegram

Фото: Zelenskiy/Official via Telegram

Президент наголосив, що українці вдячні всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з ними на шляху захисту свободи і хто стане гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки. Україна буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого двох народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам XX століття, додав він.

Зеленський зазначив, що українці роблять все від них залежне, щоб не допустити програшу Європи у цьому столітті.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

«Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою, позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

Він додав, що останніми роками Польща та Україна поступово знаходили шлях до тривалого примирення щодо історичних питань, але «рішення української влади про героїзацію УПА є не лише обурливим, а й незрозумілим і глибоко розчаровує».

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Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва.

«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — написав Сибіга.

Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як 26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно найменування на честь Героїв УПА.