«Якщо він це не зробить, зробимо ми». Зеленський заявив, що Лукашенко має тиждень на демонтаж ретрансляторів для російських дронів

Президент України Володимир Зеленський висловив скепсис щодо заяв Олександра Лукашенка про його небажання бути втягнутим у війну. Він наголосив, що на території Білорусі функціонують ретранслятори, які допомагають коригувати російські дронові атаки по Україні.

Про це він сказав у п’ятницю, 19 червня, під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в Києві.

Зеленський закликав Мінськ демонтувати ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно.

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«Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми», — сказав він.

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