Президент України Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив ставку на перемогу Росії та знищення України , однак прорахувався і тепер намагається уникнути ще глибшого втягнення країни у війну.

Про це у понеділок, 6 липня, Зеленський сказав в інтерв'ю The Financial Times.

Зокрема він порівняв дії Лукашенка з азартною грою, коли людина ставить усе на один-єдиний номер у казино. За словами Зеленського, самопроголошений президент Білорусі був переконаний, що Росія швидко знищить Україну, але помилився, водночас поставивши під удар залишки своєї репутації та надавши свою територію для наступу РФ.

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«Він зайшов до казино не в той день. Він був упевнений, що зірве джекпот. Але він не зірвав нічого», — сказав Зеленський.

За його словами, «гарна новина» полягає в тому, що на відміну від диктатора РФ Володимира Путіна, Лукашенко «повністю усвідомлює всі ризики», пов’язані з подальшим втягуванням Білорусі у війну.

«Якщо ти розумієш, що війна не виграна, а тебе раптом намагаються ще глибше втягнути в неї як союзника, то в нього вистачає здорового глузду, щоб усвідомити: цього не можна допустити», — підкреслив президент України.

Сам Лукашенко також заявив, що його країну «не слід підштовхувати до вступу у війну», додавши, що Білорусь дотримується «мирної позиції».

«Ще раз наголошую, дорогі товариші: ніхто не збирається відправляти вас у цю бійню. Нам не потрібна війна, і погано, що вона триває в Україні. Ми виступаємо за мирне вирішення всіх питань», — йдеться у заяві самопроголошеного президента.

Україна та Білорусь — останні новини

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

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26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.