Президент України Володимир Зеленський заявив, що конфлікт на Близькому Сході є одним із найбільших ризиків для світу за останні роки та може перерости у світову війну.

Про це він заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

За словами президента, українська розвідка вже фіксує багато деталей російського виробництва в ударних БПЛА, які застосовуються Іраном у війні та атакують американські бази.

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«Тому, як на мене, зрозуміло, що це найбільший ризик, з яким світ стикається в останні роки, тому що це може перерости у світову війну. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Але якщо цю війну на Близькому Сході не зупинити — так само, як потрібно було зупинити Путіна на самому початку, — тоді, якщо війну негайно ніхто не зупинить, це означає, що вона може стати дуже довгою війною. І вона може стати світовою війною», — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що світ, на його думку, «вже дуже близько до цього».

«Якщо це не буде зупинено до осені, думаю, що все триватиме й надалі. І якщо деякі союзники відкрито приєднаються до іранського режиму, наприклад, тоді, я вважаю, це стане новим кроком у цій ескалації та нових викликах», — додав він.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

2 березня агентство Bloomberg писало, що Зеленський пропонував направити на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.