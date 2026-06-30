«Виконуємо план далекобійних санкцій». Зеленський підтвердив повторне ураження центру космічного зв’язку в Підмосков'ї

Український безпілотник в небі над Росією, 30 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Zelenskiy / Official)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні українські «далекобійні санкції» здійснили повторну атаку на центр космічного зв’язку Дубна у Московському регіоні РФ.

Зеленський наголосив, що це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується ворогом, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні.

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«Від нашого державного кордону до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів», — підкреслив президент.

Володимир Зеленський нагадав, що нещодавно Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів — не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.

«Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій», — наголосив він.

Український лідер додав, що готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів загарбників.

Раніше 30 червня мер столиці країни-агресорки РФ Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників, яка розпочалася близько четвертої ранку. Він стверджував, що ППО вже збила близько 50 БпЛА.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив про проліт дронів у Московській області та опублікував відео. У Єгорʼєвську місцеві мешканці повідомляли про вибух у пожежу, а в Дубні — про два «прильоти».

21 червня Сили оборони завдали удару по центру космічного зв’язку Дубна у Московській області РФ, повідомляли у Генштабі ЗСУ.

22 червня російська влада заявляла про нову атаку дронів на Москву, лунали вибухи. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що росППО «збила» близько 80 безпілотників, що летіли на столицю РФ. В аеропортах Москви скасували або відклали 367 рейсів.

Центр космічного зв’язку Дубна в Московській області — це найбільший наземний комплекс супутникового зв’язку в росії. Центр використовується для військового зв’язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються Міноборони РФ для зв’язку, розвідки та координації військ, вказував Генштаб ЗСУ.