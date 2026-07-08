Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час брифінгу в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Сьогоднішній спільний брифінг Володимира Зеленського та Дональда Трампа був дуже позитивним для України та її президента, пише видання The Guardian .

Воно зауважує, що Трамп неодноразово хвалив Зеленського і навіть в якийсь момент посміявся з того, наскільки хорошими стали їхні стосунки від часу першої зустрічі в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

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Президент США також говорив про свої сподівання на розвиток повоєнної України та використання її «величезного потенціалу».

Серед «тривожних моментів» The Guardian називає те, що Трамп, схоже, проігнорував фундаментальну різницю між агресором і жертвою, знову порівнявши Україну та Росію з «дітьми, які б’ються в парку».

Але для України важливіше те, що президент США очевидно підтримав удари Києва вглиб території РФ, дуже сильна вказівка на те, що Україна отримає ліцензійну угоду на виробництво «оборонних» ракет Patriot та чітке та неодноразове зобов’язання наполягати на мирній угоді, щоб «врятувати життя» і запропонувати надійні гарантії безпеки для підтримки будь-якої майбутньої угоди, сказано в публікації.

Також видання відзначає «немислимий ще рік тому» натяк на щире захоплення неймовірним процесом виробництва дронів в Україні, коли Трамп припустив, що США «купуватимуть їхні дрони».

7−8 липня у столиці Туреччини Анкарі проходить саміт НАТО. На полях цього саміту 8 липня відбулись двостороння зутріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа та їній спільний брифінг.