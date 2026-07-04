Зеленський і Трамп провели переговори

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час саміту G7 у Франції, 16 червня 2026 року (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 4 липня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X з посиланням на джерело.

За словами журналіста, Зеленський привітав Трампа з 250-річчям незалежності США.

Пізніше Володимир Зеленський у Telegram підтвердив телефонну розмову.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від „джавелінів“ і „петріотів“ до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», — написав він.

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За словами президента, вони з американським колегою обговорили ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський зазначив, що зараз є реальна перспектива закінчити війну, і «рішучість Америки матиме вирішальне значення». Він додав, що лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

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Зеленський також опублікував фото Батьківщини-Матері у Києві, яку підсвітили кольорами американського прапора.

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Раніше президент України привітав Трампа та американський народ у соцмережах і подякував США за підтримку. Зеленський зазначив, що американська зброя, яка допомагає рятувати життя українців, доводить силу «американського духу, американської рішучості, американських технологій».

«І ми дуже добре знаємо ціну всім цим словам. Коли ми звертаємося до Америки по „патріоти“, ми віримо, що цінності поваги до життя та людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує захист свободи та життя», — написав Зеленський.

Трамп раніше анонсував свою «дуже довгу промову» на святкуванні Дня незалежності, попри сильну спеку, що охопила частину східної та центральної частин США.

Російське Агентство раніше звернуло увагу на те, що цього року Кремль вперше опублікував текст привітання російського диктатора Путіна Трампу з Днем незалежності США. Глава кремлівського режиму присвятив телеграму переважно тому, як, на його думку, мають будуватися відносини між США та країною-агресором.

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14 червня Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його з 80-річчям. 16 червня на полях саміту G7 у Франції відбулася зустріч Зеленського, Трампа та президента Франції Еммануеля Макрона.

Президент США назвав зустріч «дуже хорошою» і заявив, що Росії слід укласти угоду.

Видання The Kyiv Independent з посиланням на українського високопосадовця повідомило, що Трамп у приватному порядку порадив президенту України діяти «сміливіше» щодо Росії.

Інфографіка: NV