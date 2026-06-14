Зеленський розповів про «абсолютно правильні слова Трампа», що війна почалася із захоплення Криму Росією

Президент України Володимир Зеленський під час вечірньго відеозвернення розповів про свою сьогоднішню розмову з Дональдом Трампом , звернувши увагу на слова президента США про те, що війна Росії проти України почалась із захоплення Криму за відсутності сильного лідерства у світі.

Зеленський зазначив, що в США сьогодні, крім дня народження Трампа, відзначають день американської зброї, але його розмова з президентом США складалась не лише з привітань.

Реклама

Президент України повідомив, що вони з Трампом говорили про війну Росії проти України, її коріння, дипломатичні можливості та позиції партнерів, і розмова була довгою та дуже детальною.

Він заявив, що в усіх українців є лише одне побажання для Трампа — щоб йому разом з усіма партнерами України вдалося досягти миру.

«Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення до достойного миру — підтримує нас у захисті від російської війни. І абсолютно правильні слова Президента Трампа сьогодні були, зокрема, про наш Крим: саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б», — зазначив Зеленський.

Він додав, що подякував Трампу за всю допомогу, яку США надали Україні, та домовився з ним зустрітись.

«Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем», — сказав президент України.

Раніше Зеленський вже повідомляв, що домовився зустрітись з Трампом на саміті G7, обговорив з ним, що може допомогти наблизити мир зараз, та поінформував його про останні події на полі бою і зміцнення позиції України.

Зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 та імовірність відновлення переговорів про припинення війни Росії проти України

13 червня чиновник Білого дому на умовах анонімності повідомив у коментарі Суспільному, що Зеленський і Трамп візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 у Франції та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня видання The Guardian повідомило, що окремої зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 не заплановано.

Реклама:

11 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів з відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Зазначалося, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що склалися після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Остання зустріч Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді за участю делегацій обох країн.

За підсумками зустрічі Трамп і Зеленський назвали її чудовою та продуктивною, проте наголосили, що найбільш проблемні питання — серед яких статус Донбасу та кардинально різні позиції РФ та України щодо захоплених окупантами територій — залишаються невирішеними.