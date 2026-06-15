Зеленський і Трамп обговорили можливість саміту з Путіним у США

Володимир Зеленський під час переговорів з Дональдом Трампом обговорив можливість зустрічі з Путіним у США (Фото: NV)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з американським колегою Дональдом Трампом можливість зустрічі з країною-агресором Росією у США.

Під час звернення до Міждержавної конференції ЄС у понеділок, 15 червня, Зеленський нагадав, що Україна пропонувала російському диктатору Путіну зустрітися де завгодно, де можна ухвалити реальні рішення для закінчення війни, але той цього не хоче.

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Україна також обговорювала зі США та Францією можливість зустрічі з РФ на полях саміту G7 за участю всіх демократичних країн, але диктатор і цього не хоче.

«Вчора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати в США у форматі, в якому Путіну було б набагато складніше відмовити принаймні президенту Трампу. Побачимо, що з цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, знадобиться додатковий тиск», — підкреслив він.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів».

15−17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен відбудеться саміт G7. Там зберуться представники так званої Великої сімки — Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу. На саміті також буде присутній президент України.

11 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

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14 червня видання The Guardian повідомило, що окремої зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 не заплановано. Цього дня, в день народження президента США, відбулась розмова Зеленського і Трампа, а також розмова Трампа з російським диктатором.

Зеленський після розмови з американським колегою повідомив, що зустріч відбудеться.