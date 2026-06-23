«Важливо, щоб був конструктив з Польщею». Зеленський обговорив зі Свириденко підготовку до конференції у Гданську

Київ готує позиції до конференції з відновлення України в Гданську (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко підготовку до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Гданську.

Про це він сказав у вівторок, 23 червня, під час вечірнього звернення.

«Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам — кожному, хто з нами, хто з Україною, — усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію», — зазначив президент.

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Раніше того ж дня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України у польському Гданську.

За словами Свириденко, до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці й парламентарі.

В МЗС України пояснили, що Свириденко поїде на конференцію у Гданськ замість Зеленського, щоб уникнути «зайвої політизації і без скандалів».

22 червня радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що обговорення можливості поїздки Володимира Зеленського на Конференцію з відбудови України URC2026, проведення якої заплановане на 25−26 червня у польському Ґданську, ще триває. На запитання, чи вже прийняте рішення щодо візиту Зеленського на конференцію, Литвин відповів: «Ще аналізують».

16 червня видання Rzeczpospolita написало, що президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на Конференцію з питань відбудови України. Захід відбудеться 25−26 червня в Ґданську. Видання посилалося на ноту, отриману Міністерством закордонних справ Польщі щодо присутності Зеленського на цьому саміті.

Проте 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, врученого в 2023 році. Навроцький заявив, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».