Зеленський та Стармер підписали угоду про стратегічне співробітництво, 17 березня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали заяву за підсумками переговорів у Лондоні. Згідно з документом, Британія виділятиме Україні щонайменше 3 мільярдів фунтів стерлінгів щорічно до 2030/31 років.

Документ опублікували у вівторок, 17 березня, на офіційному сайті президента України.

У заяві йдеться, що стратегічний діалог між Україною та Великою Британією охоплює вісім ключових напрямів: безпека, торгівля, транспорт, енергетика, юстиція, наука, культура та зовнішня політика.

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Переговори проводилися за кожним із напрямів для обговорення сфер взаємної співпраці та визначення пріоритетів на наступний рік.

Щодо оборони та безпеки, заявлено, що Велика Британія продовжить надавати Україні довгострокову оборонну підтримку відповідно до своїх зобов’язань, гарантуючи не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік до 2030/31 року, а також стільки, скільки буде потрібно для підтримки України.

У документі йдеться, що Велика Британія продовжить підтримку України в галузі протиповітряної оборони через своє лідерство в Контактній групі з оборони України, а також завдяки попередньому фінансовому внеску в межах ініціативи PURL. Ця підтримка є критично важливою для зміцнення стійкості України, особливо в контексті постійних російських атак на критичну та цивільну інфраструктуру.

У заяві також підкреслюється важливість врахування українського воєнного досвіду.

«Ми висловлюємо взаємну готовність поглибити багатостороннє співробітництво в межах Об'єднаних експедиційних сил (ОЕС), що діють під загальним лідерством Великої Британії, з метою ефективної практичної реалізації Розширеного партнерства між Україною та ОЕС, визнаючи неперевершений практичний досвід України в сучасному веденні війни. На основі домовленостей між Україною та Великою Британією щодо обміну технологіями з поля бою від червня 2025 року ми продовжуватимемо співпрацю в межах програми LYRA з метою нарощування виробництва дронів-перехоплювачів OCTOPUS та продовжуватимемо визначати взаємовигідні спільні ініціативи в галузі оборонних технологій», — йдеться у документі.

Фото: Офіс президента

Київ і Лондон продовжать працювати над спрощенням шляхів для компаній, сприяючи як експорту, так і спільному розвитку потенціалу.

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«Такі проєкти як Nightfall гарантуватимуть, що потреби й вимоги поля бою в Україні безпосередньо формуватимуть британські інновації та розвиватимуть британську експертизу, завдяки чому оборонна промисловість Великої Британії світового рівня зможе й далі підтримувати та збільшувати потенціал України. Велика Британія продовжуватиме підтримувати підготовку українських військовослужбовців у межах операції INTERFLEX», — зазначається в документі.

16 березня в межах свого офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію з королем Чарльзом III.

Про це повідомили в Букінгемському палаці, який поширив фото зустрічі глави української держави з королем Чарльзом III.

Володимир Зеленський виступив перед членами парламенту Великої Британії та провів тристоронню зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте і прем'єром Стармером.

Британський прем'єр перед початком закритих переговорів із Зеленським у Лондоні заявив, що не дасть змоги війні в Ірані відвернути увагу від необхідності продовжувати підтримувати Україну.