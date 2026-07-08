Розмова була довгою. Зеленський зустрівся з президентом Польщі в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Польща Кароль Навроцький провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі .

Про це повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин, пише Інтерфакс-Україна.

«Щойно завершили, була (розмова — ред.) довгою», — сказав він журналістам.

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Раніше у середу Навроцький повідомив, що зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі.

«Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити», — сказав президент Польщі після прибуття на саміт в Анкарі.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.