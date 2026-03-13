Зеленський зустрівся з Макроном у Єлисейському палаці — відео

Президент Франції Еммануель Макрон вітає президента України Володимира Зеленського у Парижі, 13 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 березня, зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці у Парижі, повідомляє Суспільне .

Після двосторонніх переговорів очікується спільна пресконференція лідерів.

Раніше повідомлялось, що в п’ятницю Зеленський зустрінеться в Парижі з Макроном для обговорення підтримки України та посилення тиску на Росію.

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Напередодні Зеленський відвідав Бухарест з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном та прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Український президент відвідав центр підготовки пілотів F-16.