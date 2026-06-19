Зеленський поспілкувався з Мадяром під час зустрічі лідерів ЄС на саміті в Брюсселі

На саміті ЄС зафіксували спілкування Зеленського з новим прем'єром Угорщини (Фото: Петер Мадяр / Х)

Під час саміту ЄС у Брюсселі президент України Володимир Зеленський та новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели , принаймні, коротку розмову, що видно на опублікованій фотографії з заходу.

Про це у п’ятницю, 19 червня, стало відомо з допису Мадяра в Х.

Хоча він не згадав про цей контакт у своїй попередній публікації, проте факт спілкування підтверджує опубліковане ним фото із залу засідань.

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The first day of the #EUCO in Brussels ended around one o’clock in the morning. The second day is now about to begin.



In my first speech, I spoke to Europe’s leaders about honesty and the need to move beyond political correctness, double standards, and doublespeak. I told them… pic.twitter.com/jAEzpU7hBb — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 19, 2026

У своєму зверненні до європейських лідерів угорський прем'єр наголосив на необхідності більшої відвертості в політиці та відмови від подвійних стандартів.

Він підкреслив, що «не прагне популярності у кімнаті чи у Брюсселі, а хоче представляти інтереси угорського народу».

Переговори між Україною та Угорщиною — що відомо

19 травня президент Володимир Зеленський анонсував конструктивний перезапуск двосторонніх відносин з Угорщиною, заявивши, що в цьому напрямку «є перспективи».

Зокрема, новий прем'єр-міністр Петер Мадяр наголошував, що Угорщина чекає від Києва гарантій для угорської меншини «розмовляти рідною мовою». Водночас Будапешт продовжує заявляти, що не буде надавати військової допомоги Україні та не буде постачати Києву ні техніку, ні озброєння.

2 червня прем'єр Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським «на початку наступного тижня».

Головною і єдиною умовою для проведення цих двосторонніх лідерських переговорів очільник угорського уряду назвав саме успішне досягнення компромісу і фінальне завершення переговорів щодо прав національних меншин.

Водночас динаміка двосторонніх переговорів між Києвом і Будапештом зараз є «конструктивною», резюмував угорський прем'єр.