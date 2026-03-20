Зеленський доручив Умєрову залучити МЗС і військових для оцінки міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки

Зеленський обговорив із Умєровим можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити МЗС України та українських військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки.

У п’ятницю, 20 березня, глава держави повідомив, що заслухав доповідь Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський заявив, що окремо обговорив із секретарем РНБО можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

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«Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях», — зазначив він.

Президент України наголосив, що найближчим часом очікує на конкретні результати оцінки.

«Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами», — підкреслив Зеленський.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. У спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Президент Фінляндії Александр Стубб пояснював, що США не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

17 березня дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть долучитися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.