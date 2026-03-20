Зеленський доручив Умєрову залучити МЗС і військових для оцінки міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки

20 березня, 14:00
Зеленський обговорив із Умєровим можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Зеленський обговорив із Умєровим можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити МЗС України та українських військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки.

У п’ятницю, 20 березня, глава держави повідомив, що заслухав доповідь Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський заявив, що окремо обговорив із секретарем РНБО можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

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«Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях», — зазначив він.

Президент України наголосив, що найближчим часом очікує на конкретні результати оцінки.

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«Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами», — підкреслив Зеленський.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. У спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

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Президент Фінляндії Александр Стубб пояснював, що США не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.

17 березня дипломатичний радник президента ОАЕ Анвара Гаргаша заявив, що Об'єднані Арабські Емірати можуть долучитися до міжнародних зусиль під керівництвом США, спрямованих на забезпечення безпеки Ормузької протоки.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Володимир Зеленський Рустем Умєров Ормузька протока війна проти Ірана Близький Схід

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