«Досі жодного прогресу». Зеленський дорікнув ЄС за зволікання з новими санкціями проти Росії та кредитом для України

Зеленський закликав Європу до дій щодо санкцій проти РФ та кредиту на 90 мільярдів (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Президент Володимир Зеленський дорікнув ЄС через відсутність прогресу в питаннях 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

Про це він сказав у зверненні у суботу, 7 березня.

«Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України у 90 мільярдів євро, хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо. Все одно блокування пакету зберігається», — сказав він.

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Зеленський додав, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном у суботу скоординував позиції щодо цих питань.

«Фактично весь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали», — сказав він.

Також Зеленський подякував країнам, які роблять внески в програму PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американські ракети для ППО, зокрема для ЗРК Patriot.

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомляв, що Євросоюз намагається знайти спосіб розблокувати кредит на €90 млрд для України, однак Угорщина не відмовляється від блокування рішення через суперечки довкола нафтопроводу Дружба. Юридичних механізмів швидко обійти це теж поки що немає, єдиний варіант — направити місію зі з’ясування фактів на трубопровід.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.

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6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі €90 млрд, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.