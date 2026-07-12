США розпочали третю хвилю ударів по Ірану за тиждень

Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Про це йдеться в заяві Центрального командування Збройних сил США.

У повідомленні йдеться, що ці удари стали відповіддю на атаку підрозділів Корпусу вартових ісламської революції на судно GFS Galaxy під прапором Кіпру, яке проходило через Ормузьку протоку.

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Один із членів цивільного екіпажу вважається зниклим безвісти, а судно не може продовжити рейс через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення, зазначили в армії США.

«Ірану було надано ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як його притягнули до відповідальності за попередні напади на комерційні судна, однак він знову не впорався з цим завданням. У відповідь Сполучені Штати завдають Ірану значної шкоди, продовжуючи обмежувати його здатність здійснювати напади на цивільних моряків і комерційні судна, що вільно проходять через протоку. Удари завдаються за вказівкою головнокомандувача», — йдеться в заяві.

12 липня Іран повністю закрив Ормузьку протоку для судноплавства після нового інциденту за участю цивільного судна. У Тегерані заявили, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

Останніми днями ситуація навколо Ормузької протоки різко загострилася після атак Ірану на комерційні судна та серії ударів США по іранських військових об'єктах.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Вашингтон вимагав від Тегерана гарантувати безпеку судноплавства й офіційно підтвердити припинення атак на цивільні судна. Попри це, сторони заявляли про готовність продовжити переговори.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

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Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.