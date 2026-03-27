Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що інтереси самих Штатів завжди в пріоритеті (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати ще не перенаправляли зброю для України на Близький Схід, але можуть це зробити.

Про це Рубіо сказав журналістам у п’ятницю, 27 березня, у французькому аеропорті Ле-Бурже, повідомив канал CNN.

«Цього ще не сталося», — сказав Рубіо, коли його запитали про можливе перенаправлення зброї. І уточнив: «Поки що нічого не перенаправляли, але це можливо».

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Марко Рубіо перебував у Франції на саміті міністрів закордонних справ G7. «Дозвольте мені чітко заявити, що якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо в пріоритеті», — сказав Рубіо перед відльотом.

Також держсекретар США прокоментував візит підсанкційних російських чиновників до Штатів — перший від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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«Росія все ще є потужною країною з ядерною зброєю, і для ядерних держав важливо мати певну взаємодію на урядовому рівні, так само як ми це робимо на дипломатичному рівні», — сказав Рубіо.

Він заявив, що візит підсанкційних росіян не був «якоюсь великою поступкою».

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що частину американського озброєння, передбаченого для України, можуть спрямувати на Близький Схід. За словами Трампа, США мають значні запаси боєприпасів за кордоном, зокрема в Європі, і їхнє переміщення між різними регіонами світу «відбувається постійно».

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік заявив, що американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме надходити в Україну в рамках механізму НАТО PURL, і ситуація на Близькому Сході нібито не вплине на ці поставки.