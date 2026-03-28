«Віримо, що механізм працює». Фінляндія заявила, що відстежить поставки американської зброї Україні

Фінляндія перевірить, чи зброя, яку Європа купує в США для України, дістанеться пункту призначення і чи не буде вона перенаправлена .

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомив телеканал Euronews 27 березня.

Заяві Хяккянена передувало повідомлення The Washington Post, що через війну з Іраном Сполучені Штати можуть перенаправити свої ресурси на Близький Схід.

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За словами очільника оборонного відомства, Гельсінкі перевірить виконання Вашингтоном зобов’язань за контрактами, підписаними з європейським країнами — членами НАТО щодо зброї для України.

«Ми щоразу оцінюємо, як витрачаються гроші, і ми віримо, що механізм працює. Якщо є проблеми, ми маємо це переглянути», — сказав Антті Хяккянен.

27 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати ще не перенаправляли зброю на Близький Схід замість України, але «можуть це зробити».

Президент США Дональд Трамп теж прокоментував інформацію про те, що частину американського озброєння, передбаченого для України, можуть спрямувати на Близький Схід. За його словами, США мають значні запаси боєприпасів за кордоном, зокрема в Європі, і їхнє переміщення між різними регіонами світу «відбувається постійно».

Інфографіка: NV

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік заявив, що американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме надходити в Україну в рамках механізму НАТО PURL, і ситуація на Близькому Сході нібито не вплине на ці поставки.