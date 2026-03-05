НАТО не буде застосовувати 5 статтю після збиття іранської ракети у Туреччині — Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, 5 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Падіння уламків іранської балістичної ракети на території Туреччини 4 березня не є причиною для застосування статті 5 про взаємну оборону НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв'ю Reuters у четвер, 5 березня.

«Ніхто не говорить про статтю 5. Найважливіше, що вчора наші супротивники побачили, що НАТО є настільки сильним і пильним, а з суботи, якщо це взагалі можливо, ще більш пильним», — сказав Рютте.

Реклама

Він додав, що НАТО підтримує удари США проти Ірану, оскільки ця країна «майже стала загрозою і для Європи».

4 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило, що сили протиповітряної оборони НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану, пролетіла над Іраком та Сирією та рухалася у бік повітряного простору Туреччини. Уламки цілі впали у турецькій провінції Хатай, постраждалих та загиблих немає.

В Ірані 5 березня заявили, що не здійснювали ракетні запуски по «дружній» Туреччині, стверджуючи, що «поважають суверенітет країни».