Президент США Дональд Трамп заявив, що збиття американського бойового літака не змінить позицію Вашингтона щодо можливих переговорів з Іраном . На тлі інциденту він також виступив із новими жорсткими заявами щодо Ормузької протоки та нафти.

Про це пише CNN.

Президент США Дональд Трамп заявив, що втрата американського винищувача не вплине на можливі контакти з Іраном. У коментарі NBC News він сказав, що цей епізод «зовсім не» змінює хід переговорного процесу, додавши: «Це війна. Ми у стані війни».

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Йдеться про американський F-15E, збитий над територією Ірану. Одного з двох членів екіпажу вдалося врятувати, тоді як пошуки другого тривають. Інцидент став одним із найгучніших епізодів нинішньої ескалації, оскільки раніше Трамп публічно стверджував, що США фактично досягли переваги в повітрі.

Водночас Трамп відмовився коментувати, що робитиме Вашингтон у разі, якщо другого члена екіпажу захоплять іранські сили. Паралельно він опублікував у Truth Social кілька різких дописів про нафту та Ормузьку протоку, зокрема, припустивши, що США могли б «відкрити» протоку й «взяти нафту».

У п’ятницю, 3 квітня, США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15E над територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.