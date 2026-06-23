Пілот американського винищувача F-15 , якого врятували спецпризначенці після того, як його літак збили над Іраном у квітні, заявив, що бачив численні іранські безпілотники, що зависли в повітрі та рухалися як одне ціле у формі, що нагадувала медузу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела.

Цю розповідь озвучив пілот F-15 представникам розвідки під час опитування після інциденту. Як вказано в публікації, вона одразу викликала бурхливі дискусії в розвідувальному співтоваристві США, які досі не вщухли.

Реклама

CNN зазначає, що якби льотчик справді побачив те, що він описав — формування, що рухається в унісон, — це було б тривожним проривом в іранських технологіях БпЛА.

«Численні безпілотники були з'єднані між собою та рухаються як один організм, із меншими дронами під більшими, наче ноги. Справжня інопланетна хр*нь», — сказало джерело, описуючи свідчення пілота.

Інший співрозмовник зазначив, що пілот описав побачене як «мінне поле з дронів» у повітрі.

За словами двох джерел, хоча точна причина збиття F-15 все ще розслідується, перші звіти вказували на те, що, можливо, формування безпілотників могли якимось чином дозволити Ірану збити американський літак.

Представники розвідки США розійшлися в думках щодо того, як інтерпретувати слова пілота, і чи міг він чітко відтворити події.

По-перше, військовий отримав струс мозку внаслідок аварії. По друге, це був уже другий випадок за час війни з Іраном, коли його збивали в небі. За словами двох джерел, на початку конфлікту він також опинився серед пілотів, чий літак потрапив під дружній вогонь кувейтських сил.

Інший співрозмовник зазначив, що офіцери розвідки, які проводили дебрифінг, запитали щось на кшталт: «Ви впевнені, що бачили саме те, про що говорите?».

Попри те, що розвідка США раніше не фіксувала наявності в Ірану таких специфічних спроможностей безпілотників, існують дані, які вказують на допомогу Тегерану в розвитку технологій БпЛА з боку Росію та Китаю, повідомляють два джерела.

Співрозмовники зазначили, що, технічний термін для спроможності, яку описав пілот, звучить як «комірчаста мережа типу один-до-багатьох».

Загалом, комірчасті мережі дозволяють оператору керувати кількома дронами одночасно. Вважається, що РФ та Китай мають такі можливості.

Реклама:

Збиття американського винищувача F-15: що відомо

3 квітня 2026 року іранські війська вперше збили американський винищувач F-15, у якому перебував екіпаж із двох пілотів. Один льотчик встиг катапультуватися. Його врятували двома військовими вертольотами. Однак другий член екіпажу залишався зниклим безвісти.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, збитого над Іраном. За даними видання Axios, цей член екіпажу дістав поранення після катапультування з літака, проте міг ходити і понад добу переховувався в горах, уникнувши полону.

Трамп зазначив, що американські військові провели «одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США» для порятунку льотчика.