Після внесення до Миротворця голова канцелярії Навроцького заявив, що він «ворог бандеризму», а не України

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький після внесення до бази даних сайту Миротворець заявив, що він не ворог Україні, а "ворог бандеризму".

Про це політик написав у вівторок, 7 липня, у соцмережі X.

Богуцький заявив, що й надалі підтримуватиме українців, які потерпають від російської агресії, та виступатиме проти «русскіх орд, що реалізують неоімперіалістичну політику Путіна».

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Водночас він додав, що вважає представників ОУН та УПА «шовіністами» й знову порушив тему Волинської трагедії. Говорячи про західні області України, чиновник використав історичний термін «Східна Малопольща». У Миротворці зазначали, що це формулювання часто використовують прихильники ідеї «повернення» українських земель до складу Польщі.

«…Вони вчинили звіряче геноцидне вбивство цивільного населення: дітей, жінок та літніх людей на Волині та в Східній Малопольщі. Ці землі сьогодні є невіддільною частиною України. Ніколи також не прийму культу цих злочинців і не називатиму їх героями», — написав він.

Він також стверджує, що під час роботи на посаді воєводи Західної Померанії координував допомогу українським біженцям у регіоні, а як приватна особа допомагав доставляти гуманітарну допомогу в Україну.

За словами польського чиновника, для порозуміння між країнами необхідно говорити про історичні події та подолати «антиполонізм».

На сайті Миротворця польського чиновника назвали антиукраїнським пропагандистом. Зокрема, Богуцький потрапив до бази даних сайту через посягання на суверенітет України, а також маніпулювання фактами з метою розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

Адміністрація порталу закликала правоохоронні органи України звернути увагу на Богуцького. Вони вважають дії польського чиновника свідомим випадом проти міжнародного правопорядку, що є прямою загрозою національній безпеці.

23 червня Богуцький заявив, що погіршення відносин між Польщею та Україною сталося «через дії української сторони», яка, за його словами, нібито знехтувала історичною пам’яттю та домовленостями з Варшавою.