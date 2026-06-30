Путін весь минулий тиждень присвятив піар-заходам, пов’язаним із тим, що війна дійшла до Росії - Фішман

«Путін весь минулий тиждень присвятив піар-заходам, пов’язаним із тим, що війна дійшла до Росії, люди все гостріше її відчувають, і він вважає, що йому потрібно щось сказати людям із цього приводу», — зазначив Фішман в ефірі Radio NV.

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Водночас журналіст констатував, що суть заяв російського диктатора полягає в тому, що він не піде на переговори та «вимагає всього того самого і навіть трохи більше».

«Поки що немає жодних сигналів й ознак того, що Путін згоден домовлятися. Зрозуміло, чому. І загалом його позиція полягає в тому, щоб пояснити сьогодні людям, чому все має бути так, як було раніше. Незважаючи на те, що всім очевидно (і вже Кремлю зрозуміло, що це всім очевидно), що війна розвивається не так, як про це заявлялося. Що перемоги немає і вона зникає за горизонтом. Незважаючи на це, Путін каже: „Усе буде, як і раніше, я, як і раніше, буду наступати на всіх напрямках, і ми рухаємося вперед. Ми нічого іншого робити не будемо“», — розповів Фішман.

Водночас він сказав, що Путін таким чином відповідає не лише тим, хто хоче закінчити війну, а й прихильникам ескалації, які, зокрема, пропонують застосувати тактичну ядерну зброю.

«Він каже: „Ні, ми й цього теж робити не будемо, будемо робити завтра те саме, що робили вчора“. А саме — намагатися прогризати Донбас і наступати на всіх цих напрямках. Окреме питання — чому він так говорить. Але суть того, що він говорить, зводиться до того, що нічого не зміниться і війна триватиме так само, як тривала останні кілька місяців», — заявив журналіст.

Останні заяви Путні про війну проти України

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 28 червня повідомлялось, що в цей день Путін під час виступу на з'їзді своєї партії Єдина Росія підтвердив намір досягати цілей у війні проти України військовими засобами та відкинув дипломатичні шляхи припинення агресії.

За словами Путіна, Сили оборони України «відступають уздовж усієї лінії фронту», а Москва «готова боротися за свої ключові інтереси», і обов’язок партії Єдина Росія — зробити все можливе для перемоги РФ. Крім цього, диктатор заявив, що Росія «завжди була сильною і перемагала завдяки своїй національній єдності» і всі росіяни підтримують армію.

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Як зазначають аналітики ISW, виступ Путіна 28 червня став черговою спробою Кремля представити російську військову перемогу в Україні як неминучу, а український фронт — як такий, що перебуває на межі краху.

Експерти звернули увагу, що Путін визнав наслідки далекобійних ударів України, але спробував розвіяти занепокоєння та створити видимість стабільності. Диктатор заявив, що Росія переживає «складний» і «доленосний» період, але Кремль, мовляв, усвідомлює всі проблеми та реагує на них. Путін назвав удари України по території РФ «терористичними атаками» проти російської інфраструктури. Він намагався запевнити росіян, що Кремль вживає відповідних заходів для подолання «економічних викликів» та безпеки країни і громадян. Диктатор стверджував, що Росія повністю реалізує свої стратегічно важливі програми розвитку, навіть попри те, що Кремлю доводиться коригувати деякі плани з огляду на «поточну ситуацію».

Того ж дня в інтерв'ю російському пропагандисту Путін озвучив нову порцію суттєво перебільшених заяв про просування окупаційних військ РФ в Україні, які не відповідають реаліям на полі бою — зокрема в районі Костянтинівки, Добропілля, Куп’янська тощо.

При цьому він переважно згадував бої за міста та населені пункти в Донецькій області, серед яких Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Добропілля. Однак аналітики ISW спростували ті цифри, якими диктатор аргументував свої тези.

Зокрема, Путін стверджував, що окупанти майже повністю захопили Лиман; увійшли в Миколаївку (село на схід від Слов’янська) та перебувають приблизно за 8−9 км від Слов’янська; 4 км — від Краматорська. Натомість ISW на основі геолокаційних доказів оцінює, що російські війська зберігають присутність (шляхом просування або інфільтрації) лише на 4,3% території Лиману; знаходяться на відстані до 12 км від Миколаївки, 19 км від Слов’янська та 14 км від Краматорська.

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Путін також стверджував, що російське угруповання військ Південь нібито захопило 96% Костянтинівки, а підрозділи російської 6-ї мотострілецької дивізії обійшли Костянтинівку та увійшли до Олексієво-Дружківки (населений пункт між Костянтинівкою та Дружківкою). Натомість оцінка ISW фіксує присутність окупантів (просування або інфільтрація) лише на 36,98% території міста Костянтинівка. При цьому російські загарбники не забезпечили контролю над цими районами міста та не встановили там стійких позицій, наголошують фахівці. Аналітики також наголошують, що росіяни знаходяться за 7 км від Олексієво-Дружківки.

Російський диктатор пригрозив Україні втратою територій у Сумській області, заявляючи, що окупанти продовжують розширювати «буферну зону» на півночі регіону і знаходяться за 10,5 км від міста Суми. Однак ISW зафіксував присутність російських інфільтраційних груп за 13 км від Сум, а загальне російське просування — на відстань до 17 км від міста.

Щодо Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, то Путін продовжує відмовлятися визнавати успішні українські контратаки в цьому районі наприкінці 2025 року. Путін стверджував, що російські війська знаходяться на відстані від 2,5 до 5 км від західної межі Куп’янська — в ISW припускають, що він мав на увазі просування окупантів аж за місто. Однак насправді Сили оборони України звільнили значну частину Куп’янська та його околиць наприкінці грудня 2025 року, і відтоді росіяни намагаються повернути собі територію в цьому районі. Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували підтверджені геолокацією докази, які дозволяють оцінити, що російські війська наразі присутні на 2,39% території Куп’янська та 2,77% території Куп’янська-Вузлового, при цьому окупанти не утримують жодних консолідованих позицій в жодному з цих міст.

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Аналогічно фахівці ISW спростували і заяви Путіна про нібито близькість оточення українських сил на лівому березі річки Оскіл (яку Путін помилково назвав Старим Осколом, хоча це населений пункт у самій РФ — прим. ред.). Путін стверджував, що російські війська тиснуть на українське угруповання чисельністю 5 тис. військових зі сходу, півночі та півдня, і що до завершення оточення окупантам нібито залишилося лише 2 км. Однак ISW не виявив жодних доказів того, що російські війська погрожують оточити українських захисників в напрямку Борової або близькі до того, щоб досягти річки Оскіл у цьому районі.