Заява президента України Володимира Зеленського про демонтаж ретрансляторів сигналу для російських дронів у Білорусі є ультиматумом самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, вважають більшість слухачів Radio NV, які взяли участь в опитуванні у суботу, 20 червня.

На питання проте, як ви оцінюєте слова Зеленського, який закликав Лукашенка прибрати ретранслятори вздовж кордону з Україною впродовж тижня, 73,3%, або 1198 слухачів, відповіли, що це ультиматум, який давно треба було поставити.

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16% (261 голос) вважають це питання таким, що може втягнути Білорусь у війну. Ще 10,7% опитаних (176 голосів) вважають, що заява Зеленського може стати приводом для Лукашенка відмовитися допомагати Росії у війні проти України.

Фото: Radio NV

Результати опитування засновані на 1635 голосах слухачів Radio NV 20 червня. Дослідження не є репрезентативним для України загалом.

19 червня Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в Києві заявив, що Лукашенко може за тиждень демонтувати ретранслятори, які допомагають коригувати російські дронові атаки по Україні.

«Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми», — сказав Зеленський.

Він додав, що РФ і надалі намагається втягнути Білорусь у війну, а сам Лукашенко «розуміє, що Україна буде відповідати».