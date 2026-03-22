Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по електростанціях
Ця заява стала одним із найжорсткіших ультиматумів Вашингтона (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше Сполучені Штати завдадуть ударів по іранських електростанціях.
Про це він написав у своїх соцмережах.
У своєму дописі Трамп заявив, що якщо Іран не відкриє протоку «повністю і без загроз», США «вдарять і знищать» іранські електростанції, починаючи з найбільшої.
«Якщо Іран не повністю відкриє, без будь-яких загроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару й знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої. Дякую за увагу до цього питання», — заявив Трамп.
Ця заява стала одним із найжорсткіших ультиматумів Вашингтона на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану і тривалої кризи навколо Ормузької протоки.
Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти й зрідженого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден. На тлі цього конфлікту ціни на енергоносії різко зросли, а адміністрація Трампа навіть тимчасово послабила санкції на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб знизити тиск на ринок.
19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. У спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.
Згодом Італія, Німеччина та Франція зауважили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.
Президент Фінляндії Александр Стубб пояснював, що США не проконсультувалися із союзниками перед тим, як розпочинати війну з Іраном, тому члени НАТО не висловлюють бажання допомагати Вашингтону з розблокуванням Ормузької протоки.14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі в Ормузьку протоку для забезпечення її розблокування. Однак згодом розкритикував союзників за відмову в допомозі.