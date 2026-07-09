Слова Трампа щодо закриття неба над Україною, ймовірно, застали Кремль зненацька

Дим над Києвом після російського ракетного удару у ніч проти 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що питання закриття неба над Україною , про яке говорив президент США Дональд Трамп, раніше не обговорювалося.

Коментуючи заяву Трампа, речник Кремля сказав, що її ще належить «осмислити», пише в четвер, 9 липня, російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Пєсков зазначив, що «це нова заява», додав, що «раніше таких заяв не було» і що «раніше ніхто не обговорював тему закриття неба».

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За словами Пєскова, «ще належить осмислити, наскільки це питання опрацьоване і між ким воно опрацьоване».

8 липня президент США Дональд Трамп під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі не виключив, що Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресором.

Відповідаючи на запитання, чи готові США закрити небо над Україною в межах гарантій безпеки, американський лідер заявив: «Якщо це необхідно — так… Послухайте, коли ми укладемо угоду — з гарантіями безпеки чи без них, — якщо в нас буде угода, нам не доведеться хвилюватися про те, що ви кажете… Ми хочемо гарантувати дотримання угоди…».

Під час брифінгу із Зеленським Трамп також запевняв, що російський диктатор хоче закінчити війну і йому «не подобається те, що відбувається».

Президент США також пообіцяв, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot — єдиних в українському арсеналі, здатних збивати балістичні цілі.