В Індії затримали шістьох українців, МЗС вимагає допуску консулів

В Індії затримали шістьох громадян України за перебування на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також через імовірний незаконний перетин кордону між Індією та М’янмою.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі NV.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Індії було затримано групу українців, а також одного американця за підозрою в незаконному перевезенні дронів.

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Джерела The Indian Express стверджували, що обвинувачені в'їхали в Індію за діючими візами, але вирушили в Мізорам без обов’язкового дозволу на перебування в обмеженій зоні. Потім вони перетнули кордон із М’янмою, де зустрілися з етнічними групами, ворожими до Індії.

У МЗС України запевнили, що наразі відсутні факти, які б підтверджували причетність українців до протиправної діяльності на території Індії або М’янми.

Українцям забезпечено правову допомогу та адвокатський захист під час судового розгляду. 16 березня 2026 року відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники посольства України в Індії, однак їм не надали можливість безпосереднього спілкування із затриманими, заявили в МЗС. За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня 2026 року.

Посол України в Республіці Індія провів зустріч із профільним заступником міністра закордонних справ Індії Сібі Джорджем, під час якої вручив офіційну ноту протесту з вимогою негайного звільнення громадян України та забезпечення доступу до них.