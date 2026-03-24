Одразу надягнули кайданки, мішки та балаклави. Інкасатор Ощадбанку розповів подробиці затримання в Угорщині

Член інкасаторської бригади Ощадбанку Геннадій Кузнєцов розповів подробиці затримання команди на території Угорщини . Він зазначив, що до працівників українського банку застосовували морально-психологічний тиск.

Про це Геннадій Кузнєцов розповів під час брифінгу в пресцентрі агентства Інтерфакс-Україна у вівторок, 24 березня.

Він зазначив, що на окружній дорозі в Будапешті їх зупинила поліцейська машина, що не викликало ніяких підозр, адже це було схоже на звичайну перевірку.

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«Я вийшов з машини. На вимогу представника поліції надав необхідні документи. Він забрав ці документи і зайшов у машину. У цей час пішло силове захоплення. Наші два авто були заблоковані броньовиками антитерористичного підрозділу… Я дав команду інкасаторам на вихід з машини. Після виходу відбулось жорстке силове затримання», — розповів Геннадій.

За його словами, на інкасаторів одразу надягнули кайданки. На голову комусь надягнули мішки, а комусь — балаклави. Потім, як розповів Геннадій, кожного з команди інкасаторів посадили в окремі автомобілі та повезли у приміщення антитерористичного центру, де протягом доби проводились допити. Загалом інкасатори перебували в кайданках понад 28 годин, зазначив Геннадій.

Він також розповів, що під час затримання йому двічі робили ін'єкції.

«Прийшли представники, як вони представились, слідчих органів митної служби Угорщини… Доповіли, що зараз буде проводитись допит свідка… Після відмови від участі у слідчих діях до мене було застосовано захід примусового медичного впливу, під час якого була зроблена одна ін'єкція, і вже безпосередньо в лікарні ще внутрішньовенна ін'єкція. Після цього мене знову повернули на допит, під час якого мені стало зле, і мене вже з метою збереження життя відвезли в клініку, де поставили ще крапельницю», — зазначив Кузнєцов.

Він додав, що до інших інкасаторів застосовувались такі самі заходи: морально-психологічний тиск та побиття.

Геннадій також розповів про своє повернення до України. Він зазначив, що його двічі вивозили до кордону.

«Спочатку вивезли з палати в автомобілі швидкої допомоги до забору. За 20 хвилин повернули назад, сказали, що Україна від вас відмовляється. Через приблизно 40 хвилин був другий виїзд і вже тоді доставили до кордону», — розповів інкасатор.

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Він зауважив, що українська сторона завчасно повідомила угорську митну службу про прибуття команди інкасаторів та надала копії відповідних документів. Угорські служби опрацювали документи та надали погодження, зазначив Геннадій.

Раніше газета The Guardian з посиланням на джерела в Києві писала, що угорські агенти служби безпеки зробили примусову ін'єкцію одному з працівників Ощадбанку під час затримання в Будапешті.

Співрозмовники видання заявили, що ін'єкція вочевидь містила релаксант, і її застосували, аби українці більше розповіли на допиті. Натомість препарат спричинив гіпертонічний криз та втрату свідомості в чоловіка, хворого на діабет. Зрештою йому знадобилась госпіталізація.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців та вкрала гроші.

Згодом Національне податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку повернулися до України. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

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12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські автівки, причому пошкоджені. Готівка та золото залишились під арештом в Угорщині.