Свириденко пов’язала затримання українських інкасаторів в Угорщині з нещодавньою поїздкою Сійярто до Москви

Юлія Свириденко пообіцяла, що Київ притягне до відповідальності винних у затриманні українців в Угорщині (Фото: Юлія Свириденко/Telegram)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пов’язала затримання українських інкасаторів в Будапешті з нещодавньою поїздкою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Росії.

«Угорщина взяла в заручники сімох українців, використовуючи методи, що нагадують 1990-ті роки. Це було б дещо дивно, якби не сталося через кілька днів після візиту оточення Орбана до Кремля», — написала вона на своїй сторінці у X.

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Свириденко зазначила, що український уряд вимагає негайного звільнення працівників Ощадбанку.

Прем'єрка пообіцяла, що Київ вживе відповідних заходів, щоб притягнути до відповідальності винних у затриманні українців.

Вона також закликала українських партнерів рішуче відреагувати на дії Угорщини. За її словами, такі свавільні затримання вимагають чіткого міжнародного засудження.

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Сійярто перебував із візитом у Москві 4 лютого. Тоді російський диктатор Володимир Путін звільнив двох військовослужбовців з громадянством Угорщини та України, які воювали у лавах ЗСУ та потрапили у російський полон.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.

Згодом Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

У МЗС України повідомили, що Будапешт не пускає українських консулів до затриманих, а згодом закликали українців утриматися від поїздок до сусідньої Угорщини.



Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку в Угорщині.