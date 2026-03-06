«Угорці з'їли зебр і вкрали гроші». Сікорський відреагував на затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Радослав Сікорський у коментарі до допису Андрія Сибіги нагадав про скандал з Орбаном і зебрами (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

У п’ятницю, 6 березня, Сікорський поділився в Х дописом очільника МЗС України Андрія Сибіги про затримання і прокоментував: «Вони [угорці] з'їли зебр, вони вкрали гроші».

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Висловом про зебр польський міністр нагадав про скандал, пов’язаний з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У серпні 2025 року угорське видання Telex оприлюднило кадри з території маєтка, пов’язаного із сім'єю Орбана. Зокрема там було видно багатоповерхові будівлі з ліфтами, підземний паркінг, басейн і навіть зебр, що пересувалися територією маєтка.

Сам Орбан стверджував, що маєток належить не йому, а його батькові, і що це нібито ферма, яка навіть недобудована.

У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші.

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Згодом Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

У МЗС України повідомили, що Будапешт не пускає українських консулів до затриманих, а також закликали українців утриматися від поїздок до Угорщини.

Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку в Угорщині.