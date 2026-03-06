Андрій Пишний заявив, що команда НБУ терміново їде до Угорщини (Фото: facebook.com/pyshnyy)

Команда Національного банку України терміново вирушає до Будапешта для прояснення ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та автомобілями Ощадбанку.

Про це заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний у Facebook.

«Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі», — зазначив він.

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За його словами, паралельно НБУ опрацьовує звернення до українських партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій Угорщини.

Пишний запевнив, що затримані громадяни України не залишаться сам на сам у цій ситуації.

Раніше він пообіцяв реакцію на незаконні дії Угорщини.

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Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.

За даними GPS-сигналу, автомобілі Ощадбанку, ймовірно, залишаються в центрі Будапешта, повідомляв Нацбанк України.

Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку через підозру «у відмиванні грошей».