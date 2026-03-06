«Державний бандитизм». Сибіга допустив запровадження санкцій та інших обмежень проти Угорщини

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що затримання семи українських інкасаторів Ощадбанку в Будапешті може бути елементом «шантажу і частиною виборчої кампанії в Угорщині» і не виключив запровадження санкцій.

Про це він сказав у п’ятницю, 6 березня, в своєму Х.

«Політичні заяви угорських чиновників сьогодні вранці свідчать про те, що затримання семи громадян України в Будапешті було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини», — наголосив Сибіга.

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За його словами, перелік вимог до України, який того ж дня озвучив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виглядає як спроба висунути умови після захоплення людей у заручники.

«Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм», — підкреслив глава МЗС України.



Сибіга наголосив, що всі причетні до затримання та утримання українців повинні понести відповідальність, а Київ залишає за собою право вдатися до відповідних кроків, зокрема ініціювати санкції та інші обмеження.

«Ми знову вимагаємо, щоб Угорщина припинила втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію», — додав глава українського МЗС.

Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ України планує зібрати іноземний дипломатичний корпус, щоб поінформувати партнерів про дії Угорщини, спростувати звинувачення на адресу України та заручитися підтримкою у притягненні винних до відповідальності.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.

Згодом Національне податково-митне відомство Угорщини заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

У МЗС України заявили, що Будапешт не пускає українських консулів до затриманих, а згодом закликали українців утриматися від поїздок до сусідньої Угорщини.

