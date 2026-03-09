Україна готує судові дії проти Угорщини через вилучені гроші з інкасаторських авто Ощадбанку — МЗС

9 березня, 07:37
У МЗС України заявили, що очікують повернення вкрадених Угорщиною грошей Ощадбанку (Фото: Enrico Strocchi / Flickr)

У МЗС України заявили, що очікують повернення вкрадених Угорщиною грошей Ощадбанку (Фото: Enrico Strocchi / Flickr)

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна готує судові дії проти Угорщини через вилучені гроші з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

«В Україні ми кажемо: На злодієві шапка горить. Це означає „Нечиста совість не потребує обвинувача“. Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності», — написав він на своїй сторінці у Х.

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Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт «все ще чекає на відповідь» щодо переміщення коштів через країну.

«Ми все ще чекаємо на відповідь: чому через Угорщину було перевезено 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою? На що ці гроші були використані та в чиїх інтересах? Скільки з них було витрачено в Угорщині й на чию користь? — зазначив він у соцмережі X.

8 березня очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав Угорщину повернути валюту та золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

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За даними угорських медіа, співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що з'єднує Будапешт із південно-східними регіонами країни, а потім доправили до столиці Угорщини.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що «реакція на незаконні дії Угорщини щодо затримання українських громадян буде».

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Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі сім інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація, а деталі інциденту обговорювали з послами ЄС та США.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Угорщина МЗС України Ощадбанк Інкасаторське авто Петер Сійярто

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