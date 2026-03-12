Після затримання в Угорщині один з інкасаторів Ощадбанку потрапив до лікарні — голова НБУ

Співробітники Ощадбанку, які були затримані в Угорщині (Фото: Ощадбанк)

Після допиту угорськими службами один із семи інкасаторів Ощадбанку, яких затримали в країні, опинився в лікарні. Про це в коментарі Bloomberg повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, що угорські служби жорстоко допитали затриманих інкасаторів, одного з яких довелося терміново доставити до лікарні у критичному стані.

«Усе це сталося в центрі Європи у 2026 році, в країні, яка є членом ЄС, уряд якої повністю ігнорує європейські норми, правила та цінності», — заявив Пишний.

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Він назвав дії Угорщини «абсурдними та незаконними».

6 березня стало відомо, що Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі семеро інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.

9 березня в українському МЗС заявили, що під час утримання під вартою інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися.

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба.