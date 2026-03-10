«Від ЄС потрібно одне». Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму

Затримання інкасаційного конвою українського Ощадбанку в Угорщині Володимир Зеленський назвав актом бандитизму. Він підкреслив, що чекає на реакцію міжнародних партнерів.

Про це президент розповів у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Приклад з бандитизмом дуже підходить. Це що стосується, що це було. Що стосується партнерів, багато з ким я говорив і ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям. Від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати», — сказав Зеленський.

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9 березня уряд Угорщини ухвалив рішення про арешт грошей та золота Ощадбанку, які були вилучені під час захоплення українських інкасаторських автомобілів на території країни. Арешт діятиме протягом 60 днів на період розслідування податково-митного управління.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає негайного повернення вилучених цінностей, та закликало європейських партнерів засудити дії Угорщини.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі семеро інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядаєтьсяяк можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.

9 березня в українському МЗС заявили, що під час утримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися. Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили весь час із зав’язаними очима, повідомили в міністерстві. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули.