Сибіга не підтвердив інформацію, що 5 із 7 затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку везуть на депортацію

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про наявність інформації — начебто п’ятьох затриманих в Угорщині громадян України везуть у напрямку кордону для подальшої депортації. Однак його відомство поки що не може її підтвердити.

Про це міністр заявив 6 березня в коментарі агентству Укрінформ.

«Є публічна інформація, яка поки що офіційно не підтверджена, що п’ятьох громадян везуть до кордону з метою їхньої депортації. Як міністр, я не можу вам це підтвердити. Маю тільки інформацію з публічних джерел», — сказав він.

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За словами Сибіги, влада Угорщини повністю позбавила затриманих громадян України можливості контакту з українськими консулами, вилучила в них засоби зв’язку й утримує їх у невідомому місці.

Саме тому інформацію про перевезення декого із затриманих до кордону для депортації українські консули і сам Сибіга як глава МЗС не можуть підтвердити.

Глава МЗС України також виступив за те, щоб до угорських офіційних осіб, причетних до обмеження прав громадян України, мали бути застосовані санкції.

«Немає для цього юридичної бази. Ми виходимо з того, що немає підстав для затримання і таких непропорційних кроків. Це порушення міжнародного законодавства, оскільки перевезення здійснювалися на підставі необхідних процедур і правил, визначених у банківській сфері при перевезенні такого характеру цінностей», — наголосив він.

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Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

За даними угорських медіа, співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що з'єднує Будапешт із південно-східними регіонами країни, а потім доправили до столиці Угорщини.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців і вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий, автомобілі ймовірно залишилися в центрі Будапешта.

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Пізніше спікер угорського уряду Золтан Ковач заявив, що сімох громадян України, яких затримали в Будапешті разом з інкасаторськими автомобілями Ощадбанку, депортують із території Угорщини. Однак він не став уточнювати, коли самеце станеться.