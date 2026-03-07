Україна звернулася до ЄС та США через затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

У МЗС провели брифінг для дипломатів ЄС та США через затримання українських інкасаторів в Угорщині (Фото: МЗС України)

У Міністерстві закордонних справ України повідомили дипломатів країн-членів ЄС, а також США про обставини затримання в Угорщині сімох співробітників Ощадбанку .

Про це у п’ятницю, 6 березня, йдеться на сайті відомства.

Зокрема заступник глави МЗС України Євген Перебийніс разом із заступником глави Національного банку України Дмитром Олійником та головою правління АТ Ощадбанк Юрієм Каціоном провели брифінг для керівників дипломатичних місій країн ЄС в Україні та представника посольства США щодо затримання в Угорщині українських інкасаторів.

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Під час зустрічі іноземним дипломатам розповіли обставини затримання семи співробітників Ощадбанку, які перевозили валютні цінності з Австрії до України.

У МЗС наголосили, що транспортування готівки та банківських металів здійснювалося з дотриманням міжнародного права, митних правил ЄС і двосторонніх угод, а вантаж мав усі необхідні документи, що підтверджують його законність.

За словами Перебийноса, Україна вважає дії Угорщини неприйнятними і розцінює їх як прояв державного тиску та політичного шантажу.

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Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

За даними угорських медіа, співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що з'єднує Будапешт із південно-східними регіонами країни, а потім доправили до столиці Угорщини.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що «реакція на незаконні дії Угорщини щодо затримання українських громадян буде».

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців і вкрала гроші.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі сім інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну і отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

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Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація, а деталі інциденту обговорюються з послами ЄС та США.

