Голова Нацбанку України Андрій Пишний особисто відреагував на безпідставне затримання двох автомобілів інкасаторської служби Ощадбанку і сімох громадян України, співробітників бригади інкасації.

На своїй сторінці у Facebook він зробив репост заяви Нацбанку, пообіцявши реакцію на дії угорської сторони.

«Реакція на незаконні дії буде», — написав Пишний.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині затримали сімох працівників Ощадбанку і захопили два інкасаторські автомобілі з готівкою і цінностями на суму близько $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

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За інформацією поінформованого джерела NV, затримані перебувають в Антитерористичному центрі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це захоплення заручників і крадіжку грошей державним тероризмом і повідомив про офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українців.

5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що змусить українців відновити постачання нафти через нафтопровід Дружба. Він стверджує, що досягне цього не угодою чи домовленістю, а силою.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд «однією особою», натякаючи на Орбана, інакше він дасть адресу цієї особи ЗСУ.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти нафтопроводом «Дружба» було припинено з 27 січня через російську атаку. Унаслідок удару виникла сильна пожежа і було серйозно пошкоджено обладнання.

Однак ні Угорщина, ні Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, що Україна припинила постачання їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

20 лютого Угорщина заблокувала кредит на €90 млрд для України, відмовившись проголосувати за один із трьох затверджених Європарламентом документів, необхідних для виділення коштів.