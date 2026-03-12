Качка заявив, що Угорщина зайшла надто далеко, захопивши українські інкасаторські авто, і може залишитися без європейського фінансування

Влаштувавши провокацію із затриманням українських інкасаторів, уряд Віктора Орбана не врахував, що Угорщина зараз має серйозні проблеми з виконанням вимог ЄС. Про це під час заходу NV Бізнес та європейська інтеграція. Діалоги про майбутнє сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Угорщина зараз на межі випадіння з ЄС через проблему верховенства права. Всі знають про Ukraine Facility. Така точно модель фінансування є для кожної держави ЄС. Скажімо, для Польщі є milestones, кроки, які слід зробити для збереження фінансування. А для Угорщини це — supermilestones. Тобто спочатку вони мають виконати вимоги по верховенству права, щоб Єврокомісія тільки повернулася до питання виділення їм грошей», — розповів український урядовець.

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Претензіям Брюсселя до нереформованої правової системи Угорщини вже багато років, нагадав він.

«Вони зайшли надто далеко. І найбільш разючим індикатором стала ця історія з інкасаторськими машинами. Вона говорить про те, що не працює там верховенство права», — зазначив Качка.

Він покладає надії на те, що після парламентських виборів в Угорщині повернуться до «раціональності», що дозволить знайти з цією країною спільну мову, зокрема у питанні підтримки вступу України до ЄС.

За його словами, навіть урядові Віктора Орбана приєднання України вигідне, тому що воно стимулювало б взаємні інвестиції та економічний розвиток прикордонних регіонів, а також знімало б політичні бар'єри між Угорщиною та її діаспорою в Закарпатському регіоні.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації, які здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанком України. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей».

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі сім інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну і отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту та золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.