«Вкрала серед білого дня». Cибіга закликав Угорщину повернути валюту й цінності з інкасаторських авто Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину повернути валюту та золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських автомобілів Ощадбанку.

Очільник українського МЗС написав у Х, що 8 березня минула вже третя доба відтоді, як угорська влада зупинила інкасаторські машини Ощадбанку, що перевозили валюту та цінності з Австрії до України. За його словами, Угорщина «вкрала гроші й дорогоцінні метали серед білого дня».

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«Ці кошти не належать Угорщині чи угорській владі, це — власність українського державного банку, Ощадбанку, тобто — українських платників податків. Вимагаємо їхнього негайного повернення, а також закликаємо до загальноєвропейського осуду цього безпрецедентного випадку державного бандитизму й рекетирства. Закликаю усіх наших європейських партнерів висловитись», — написав очільник відомства.

Як раніше заявили в МЗС, транспортування готівки та банківських металів здійснювалося з дотриманням міжнародного права, митних правил ЄС і двосторонніх угод, а вантаж мав усі необхідні документи, що підтверджують його законність.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

За даними угорських медіа, співробітники угорського Антитерористичного центру затримали українців на заправці на трасі М-5, що з'єднує Будапешт із південно-східними регіонами країни, а потім доправили до столиці Угорщини.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний заявив, що «реакція на незаконні дії Угорщини щодо затримання українських громадян буде».

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі сім інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну і отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

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Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація, а деталі інциденту обговорювали з послами ЄС та США.