Угорські агенти служби безпеки зробили примусову ін'єкцію одному з працівників українського Ощадбанку , затриманих в Будапешті на початку березня.

Про це повідомила The Guardian з посиланням на власні джерела у Києві.

Співрозмовники видання заявили, що ін'єкція вочевидь містила релаксант, і її застосували, аби українці більше розповіли на допиті. Натомість препарат спричинив гіпертонічний криз та втрату свідомості у чоловіка, хворого на діабет. Зрештою йому знадобилась госпіталізація.

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Сліди психотропного препарату були виявлені під час аналізів крові, проведених після повернення до України.

Одне з українських джерел описало примусову ін'єкцію як «метод у російському стилі», маючи на увазі так звані сироватки правди на допитах КДБ.

The Guardian зауважило, що не бачило результатів тестів і не змогло перевірити ці твердження. Проте угорський адвокат Лорант Хорват, який представляв інтереси українців, підтвердив, що «одна особа отримала ін'єкцію невідомого вмісту, незважаючи на свої заперечення». Джерело в угорській поліції повідомило, що там «чули від колег про ін'єкцію», але не знають, що саме вона містила.

Пресслужба угорської антитерористичної поліції направила запитання до Податкового та митного агентства Угорщини і до українського Ощадбанку. Угорське відомство не відповіло, а в Ощадбанку заявили, що не можуть коментувати ці заяви, посилаючись на конфіденційність медичної інформації. Але підтвердили, що один із затриманих українців є «людиною з інвалідністю, [яка] потребує спеціальної дієти та регулярного прийому ліків».

В Ощадбанку наголосили, шо медичну допомогу чоловік отримав, лише коли втратив свідомість.

За словами Лоранта Горвата, Ощадбанк подав кримінальну скаргу проти угорської влади щодо зловживання службовим становищем, а також кримінальні та цивільні позови від імені семи своїх співробітників, щоб скасувати рішення про їхню депортацію та заборону на в'їзд до Шенгенської зони. Банк також вимагає повернення коштів, які досі лишаються арештованими в Угорщині.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

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В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців та вкрала гроші.

Згодом Національне податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині під час виконання службового рейсу, повернулися в Україну. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські автівки, причому пошкоджені. Готівка та золото залишились під арештом в Угорщині.