Угорщина заявила, що отримала «нові докази» у справі українських інкасаторів

Національна податкова і митна адміністрація Угорщини стверджує, що має «нові докази» у справі про захоплення українських інкасаторських автомобілів і вилучення готівки та золота 5 березня.

Про це повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

Ковач заявив, що в машинах інкасаторів нібито перевозили «щойно надруковані євро і долари». Він стверджує, що купюри ніколи не потрапляли в обіг.

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За його словами, вони «пов’язані з низкою банків, зокрема з українським Ощадбанком, а також із фінансовими установами Польщі та Гібралтару».

«Серед доказів є відео, на якому нібито зображений колишній генерал-майор української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж становив близько $40 млн, 35 млн євро і 9 кг золота, походження і призначення яких залишаються нез’ясованими», — заявив представник угорського уряду.

За його словами, Угорщина «звернулася з проханням про міжнародне співробітництво і відкинула звинувачення в незаконних діях, наголосивши, що всі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону».

Для підтвердження «правопорушення» Угорщина показала відеозапис, на якому один з українців Геннадій Кузнєцов, якого раніше затримували, і він раніше працював у спецслужбах, нібито підробляє документи в туалеті на автозаправці, а його колеги обговорюють «корупційні гроші».

Видання Telex зв’язалося з адвокатом Ощадбанку. За його словами, підозри в походженні банкнот «навіть не дають підстав для простої підозри у відмиванні грошей під час розслідування, оскільки всі ці операції є міжнародними фінансовими операціями».

Водночас адвокат наголосив, що відео з українським громадянином старе: його зробили у 2023 році, тому воно не має жодного зв’язку зі справою.

«Без зазначення місця, часу і присутніх відео є нічим іншим, як відволікаючим фактором для слідчого органу, не придатним для встановлення кримінальної відповідальності або навіть для повідомлення про просту підозру», — каже адвокат.

Він також підкреслив, що сторона захисту досі не отримала вагомих доказів. Сторона обвинувачення також не дала відповіді на запитання про те, «на якій правовій підставі угорська держава утримує активи, і що було причиною незаконного затримання, вислання та нелюдського поводження з перевізниками грошей».

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Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині - головне

У ніч на 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців і вкрала гроші.

Згодом Національна податкова та митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня семеро співробітників служби інкасації Ощадбанку, яких було незаконно затримано в Угорщині під час виконання службового рейсу, повернулися в Україну. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

12 березня прес-служба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські машини, причому пошкоджені. Готівка і золото залишилися під арештом в Угорщині.