Експертка попередила про можливість нових провокацій з боку Угорщини

Посол України в Угорщині Шандор Федір біля штаб-квартири Антитерористичного центру (TEK) у Будапешті, який затримав українськиї інкасаторів, 6 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Експертка Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич в інтерв'ю Radio NV попередила, що в останній місяць перед виборами можливі нові провокації з боку Угорщини.

В ефірі Radio NV Шимкевич зауважила, що Орбан дуже роздратований, бо його тиск на Україну не призвів до відновлення постачання нафти нафтопроводом Дружба, а спроба змусити Хорватію постачати Угорщині російську нафту також не була успішною.

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Вона додала, що нової провокації з боку Угорщшини на кордоні «варто було б очікувати», нагадавши, що МЗС України порадило українцям не їздити до Угорщини.

«Можливо, це будуть диверсії на якихось енергооб'єктах, тому що Орбан декілька днів тому заявляв, що посилить охорону енергооб'єктів. Виходячи з досвіду, який ми вже знаємо, Орбан таке не говорить просто так. Можливо, там готуються якісь диверсії або за участі росіян, або навіть за участі самих угорців, аби просто довести, що Зеленський погрожував застосуванням ЗСУ — будь ласка, тут провокації. Цього варто очікувати. Всередині самої держави — ускладнення руху українців через угорсько-український кордон», — припустила експертка.

Шимкевич також висловила думку, що в наступні тижні можуть бути «певні ескалації», бо вибори в Угорщині вже за місяць і Орбан уже практично використав весь інструментарій залякування і хейтспічу в бік України.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині - головне

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі семеро інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

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Голова МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.

9 березня в українському МЗС заявили, що під час утримання під вартою інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися. Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили весь час із зав’язаними очима, повідомили в міністерстві. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули.

Також 9 березня стало відомо, що представник угорської правлячої партії Фідес Мате Кочіш подав до парламенту проєкт закону, згідно з яким відібрані гроші та золоті злитки українського Ощадбанку залишаться під арештом до кінця розслідування.

