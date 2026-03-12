Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: журналістське розслідування виявило зв’язок із другом Орбана

Про це повідомило 10 березня угорське видання Telex.

Журналісти з’ясували, що компанія з логістики готівки Criterion, власником якої є Гаранчі, з початку повномасштабної війни у ​​2022 році перевозила гроші, надіслані з австрійської фінансової установи до України, між угорським та українським кордонами. Угорська сторона, включно із поліцією та Національною податковою і митною комісією (NAV), знала про ці перевезення.

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Видання звернулося із запитаннями до самої компанії Criterion, але на момент публікації матеріалу відповіді не отримало.

Telex акцентує, що перевезення готівки було «рутинною справою». Австрійський банк Raiffeisen та український Ощадбанк пояснювали, що це був єдиний спосіб транспортування грошей, адже повітряний простір України через війну закритий. За даними видання, компанія Criterion перевозила великі суми грошей зазвичай щотижня, а інколи і декілька разів на тиждень — і все це у поінформованості і навіть у співпраці з поліцією та NAV.

«Співробітники Criterion зазвичай на світанку їхали до Відня до фінансової установи. Вони пакували машини, потім приїжджали до Будапешта, перепаковували гроші в штаб-квартирі компанії та везли їх до Захоня [місто на північному сході Угорщини], на кордон. Українці їздили туди, пакували гроші в захищеному місці та везли їх далі до Києва», — розповіло Telex обізнане джерело.

Також співрозмовники видання наголосили, що такі операції були цілком законними: «Усі, хто організовував перевезення, і, звісно, ​​влада знали, що ці гроші йдуть до України».

Щодо Criterion Cash Logistics Ltd, яка належить Іштвану Гаранчі, то вона є однією з найбільших угорських компаній із логістики готівки. Criterion належала до міжнародної групи G4S до 2018 року, коли її придбала Garancsi. Хоча у 2024 році компанія відокремилася від Criterion Security Services Zrt., яка займається дистанційним спостереженням, бізнес із логістики готівки продовжує належати Garancsi, зауважили журналісти.

За інформацією авторів матеріалу, інтереси Іштвана Гаранчі охоплюють також одну з найбільших будівельних компаній Угорщини Market Építő Zrt і IT-компанію Mobiladat Kft.

Telex зазначає, що саме затриманий вантаж Ощадбанку перевозила не компанія Criterion, яка роками надає відповідні послуги, а самі українці. Припускають, що в австрійського Raiffeisen не було з нею ексклюзивного контракту, і Ощадбанку довелося шукати «альтернативні рішення».

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Українські джерела повідомили Telex, що після інциденту з інкасаторами Ощадбанку готівкові перевезення навряд чи будуть спрямовувати через територію Угорщини.

«Добре налагоджений бізнес із перевезення готівки та золота зазнає збитків, тому його гравці втратять потенційний дохід. Україна, яка п’ятий рік захищається від російської агресії, може отримувати євро та долари готівкою лише сухопутним шляхом, тому вона була особливо великим клієнтом у сфері перевезення готівки», — підсумовує видання.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанк у та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців та вкрала гроші.

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Згодом Національне податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

У МЗС України закликали співгромадян утриматися від поїздок до Угорщини. Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Увечері 6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були незаконно затримані правоохоронними органами Угорщини під час виконання службового рейсу, повернулися в Україну. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.