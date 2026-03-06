Україна підозрює російський слід у затриманні інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент з українськими громадянами в Угорщині як можливу провокацію. Про це він заявив журналістам у п’ятницю, 6 березня, повідомляє ТСН .

За його словами, це питання активно обговорюється на зустрічі МЗС з послами Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, під час якої українські представники банківської системи мають надати деталі щодо ситуації.

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«Ми бачили за кілька днів до цього інциденту натяки, що готується якась провокація і, власне, ну ви знаєте, це як сповідь або зізнання у злочині наперед», — сказав Сибіга.

Сибіга підкреслив, що наразі Україна вважає цей сценарій початком реалізації провокаційних дій. Міністр також висловив думку, що події можуть мати російський слід, зокрема у контексті нещодавніх поїздок угорських представників до Москви.

«Мені теж здається, що оці поїздки деяких представників угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, певних провокацій і їх, мабуть, слід очікувати і надалі, на жаль», — зазначив міністр.

Він також наголосив, що раніше російські сили незаконно вивозили українців з Сумської області, а тепер українців фактично беруть у заручники на території ЄС та НАТО.

Раніше Сибіга зазначав, що затримання семи українських інкасаторів Ощадбанку в Будапешті може бути елементом «шантажу і частиною виборчої кампанії в Угорщині» і не виключив запровадження санкцій.

6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші.

Згодом Національне податково-митне відомство Угорщини повідомило про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру «у відмиванні грошей».

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У МЗС України зазначили, що Будапешт не пускає українських консулів до затриманих. Також згодом відомство закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини.

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Національна податкова та митна адміністрація Угорщини повідомила, що сімох громадян України, яких затримали в Будапешті разом з інкасаторськими автомобілями Ощадбанку, депортують із території країни.