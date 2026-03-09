28 годин тримали в кайданках. МЗС України звинуватило Угорщину в грубому поводженні з інкасаторами Ощадбанку

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку після повернення в Україну з Угорщини (Фото: Ощадбанк)

Міністерство закордонних справ України заявило, що під час утримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися.

Як йдеться у заяві МЗС, Будапешт знав про те, що інкасатори не були озброєні, але все одно затримав українців за допомогою бійців Антитерористичного центру, які мали при собі кулемети та гранатомети.

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Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили увесь час із зав’язаними очима, повідомили у міністерстві. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули.

За інформацією МЗС, при погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який має інвалідність і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу надали лише після того, як він знепритомнів.

При цьому українцю, хворому на цукровий діабет, насильно вкололи препарат, після якого у нього різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія. Згодом його госпіталізували.

У МЗС зазначили, що на затриманих чинили психологічний та фізичний тиск. Їм також не дозволяли давати свідчення українською мовою, спілкуючись із ними російською. Працівникам Ощадбанку не дозволили скористатися адвокатським захистом, а також унеможливили проведення їхньої зустрічі з українським консулом.

Міністерство зауважило, що співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представниками посольства України, або надавали неправдиву інформацію про місце перебування затриманих.

Хоча доказів причетності українців до протиправних дій не було і вони увесь час мали статус свідків, Угорщина ухвалила рішення про їхню депортацію та 3-річну заборону в'їзду на територію Шенгену. У МЗС кажуть, що це виглядає як покарання українців, які не надали потрібні угорській стороні свідчення.

МЗС вважає «неприйнятними і неадекватними» такі дії Будапешта, які є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції.

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Там також наголосили, що вантаж, який везли з Австрії в Україну через Угорщину, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

«Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку та цінності, що перевозилися. Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна. Наполягаємо на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм», — додало міністерство.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі сім інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну і отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту та золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.