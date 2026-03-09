В Угорщині депутат партії Орбана подав законопроєкт про арешт вилучених грошей і золота Ощадбанку

В Угорщині представник правлячої партії Фідес Мате Кочіш подав до парламенту проєкт закону, згідно з яким відібрані гроші та золоті злитки українського Ощадбанку залишаться під арештом до кінця розслідування.

Відповідний текст законопроєкту опубліковано 9 березня на сайті парламенту країни.

Зокрема, Кочіш пропонує вважати викрадені минулого тижня активи конфіскованими до закінчення процедури, розпочатої Національною податковою та митною адміністрацією (NAV) країни. Представник партії Фідес зазначив, що влада розслідує, як мета і використання перевезених активів впливають на національну безпеку. Однак він заявив, що спосіб перевезення та особи перевізників можуть становити загрозу національній безпеці Угорщини.

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Обґрунтовуючи свою пропозицію, Кочіш зазначив, що багато чого у справі «скандального українського золотого конвою досі залишається неясним».

За даними угорського видання Telex, під час відкритої частини засідання Комітету з національної безпеки 9 березня стало відомо, що цей законопроєкт обговорюватимуть у парламенті в порядку виключної процедури.

Зокрема, член опозиційної MSZP Жолт Молнар засумнівався, чому Кочіш виніс пропозицію саме зараз, перед виборами, і чому він подав її так швидко. Голова комітету від партії Йоббік Золтан Сас також заперечив проти того, щоб пропозицію було винесено до парламенту так швидко — бо в депутатів не було часу ознайомитися з нею детально.

Як уточнив Саса, є занепокоєння з приводу ретроактивного законодавства Угорщини у зв’язку з цією пропозицією Кочіша. Однак члени комітету також погодилися, що це питання може становити загрозу національній безпеці.

Кочіш у відповідь сказав — хоча побоювання щодо ретроактивного ефекту справді можуть виникнути, його пропозиція стосується саме питання з грошима і золотом, яке потребує законодавчого врегулювання.

Крім того, депутат орбанівської партії вибачився за подання пропозиції в такий короткий термін, пояснивши, що парламент збиратиметься тільки напередодні виборів (12 квітня — ред.), тож рішення за пропозицією має бути ухвалено терміново

Чотири члени комітету голосували за пропозицію Кочіша, а двоє утрималися — причому саме Сас і Молнар із партії Члени комітету також проголосували так само, щоб рекомендувати Національним зборам обговорити пропозицію законопроєкту Кочіна як виняток, підсумували Telex.

Пізніше глава МЗС України Андрій Сибіга у відповідь на таку пропозицію Кочіша заявив, що «Угорщина занурюється в спіраль беззаконня».

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«Після крадіжки грошей з українського державного банку, вони тепер висувають законопроєкт, щоб „узаконити“ незаконне вилучення. Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних правових підстав», — сказав він.

Як вважає Сибіга, влада Угорщини «просто додає беззаконня до беззаконня».

«Ми притягнемо всіх причетних до відповідальності — не тільки за крадіжку грошей, а й, перш за все, за жорстоке поводження із сімома громадянами України, що є порушенням Європейської конвенції про права людини та Віденської конвенції про консульські зносини», — підсумував він.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині - головне

Уночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Пізніше Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Також влада Угорщини заявила про намір депортувати українських інкасаторів із країни.

Ощадбанк згодом підтвердив, що всі семеро інкасаторів, затриманих в Угорщині, повернулися в Україну й отримують необхідну підтримку, а банк продовжує з’ясовувати обставини інциденту.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядаєтьсяяк можлива російська провокація. Він також закликав Угорщину повернути валюту і золоті злитки, які були вилучені з інкасаторських авто Ощадбанку.

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9 березня в українському МЗС заявили, що під час утримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині до них грубо ставилися. Хоча затримані мали статус свідків, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили весь час із зав’язаними очима, повідомили в міністерстві. В українців також забрали особисті речі, зокрема мобільні телефони, які так і не повернули.