Голова МОЗ Литви відправить заступника працювати в Україну, бо він не зміг відповісти, кому належить Крим

Міністерка охорони здоров’я Литви Марія Якубаускене заявила, що планує відправити свого нового заступника Арномедаса Галдікаса до України після того, як він не зміг чітко відповісти на запитання, кому належить Крим.

Про це повідомляє LRT.

Як пише видання, політик зазнав критики після того, як в інтерв'ю не зміг чітко заявити, що Крим належить Україні. В інтерв'ю Галдікас сказав: «Я не знаю, кому належить Крим. У чому сенс цього питання?» Коли його перепитали, він відповів: «Гаразд, тоді Україні».

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Якубаускене повідомила, що рішення щодо Галдікаса було ухвалено після обговорення з прем'єр-міністеркоб Інгою Ругінене.

«Ми відправимо нашого заступника міністра на роботу в Україну. Я вже вчора сказала йому, що він повинен поїхати», — зазначила вона.

Якубаускене не уточнила, коли Галдікас вирушить в Україну і які конкретні обов’язки він виконуватиме.

​Галдікас став заступником міністра охорони здоровʼя Литви 16 березня, його кандидатуру висунула популістська партія Світанок Немана, що входить до правлячої коаліції.